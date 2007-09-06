Совет национальной безопасности - нелегитимен?

В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают безосновательными заявления министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА о его нелегитимности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель секретаря СНБО Юрий ПРОДАН.

Он отметил, что нынешний состав Нацсовета является легитимным, поскольку по закону формирование его состава является исключительной компетенцией его председателя - главы государства.

«Нет сегодня каких-либо оснований говорить о том, что Совет сегодня нелегитимен, потому что есть закон о СНБО, согласно которому Президент определяет состав Совета. Все решения о расширении его состава принимаются согласно закона», – сказал Ю.ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, вчера Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил о нелегитимности решений СНБО об отстранении Нестора ШУФРИЧА от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и Николая РУДЬКОВСКОГО - от должности министра транспорта и связи Украины.

В этой связи он указал, что нынешний состав состав СНБО не соответствует требованиям статьи 6 Закона о Совете национальной безопасности и обороны Украины.

«Сегодня в состав СНБО включены лица, которые не могут быть в составе СНБО в соответствии с требования закона. Поэтому, исходя из этого, практически все решения, которые там принимаются, не имеют легитимности», - подчеркнул министр.