Мать Оскани Макар на похоронах не проронила ни слова

Как передает «Сегодня», на старом кладбище уже давно никого не хоронят, однако для Оксаны сделали исключение, девушка упокоилась на центральной алее возле памятника героям Великой Отечественной войны.

Похороны прошли спокойно, мать Оксаны Татьяна Суровицкая не проронила ни слова. По словам очевидцев, она всю ночь прорыдала над гробом дочери, ей оказывали медицинскую помощь.

На похороны Оксаны приехал ее отчим Алексей Суровицкий. Несмотря на то, что мужчина находится в СИЗО по подозрению в угоне автомобиля, для него сделали исключение и дали разрешили проститься с дочерь. Алексей Суровицкий находился под конвоем.

Как сообщалось, в Николаеве трое молодых парней изнасиловали и пытались сжечь заживо 19-летнюю Оксану Макар. За ее жизнь в Донецке боролись лучшие специалисты. Оксана умерла утром 29 марта.