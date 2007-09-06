Янукович собрался на место фосфорной аварии

Сегодня в 14.45 ожидается прибытие во Львов премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель пресс-службы Львовской облгосадминистрации Виталий МЕЛЬНИЧУК.

Сразу по прибытии В.ЯНУКОВИЧ посетит музей-заповедник «Олесский замок», где состоится церемония подписания протокола Соглашения о региональном развитии Львовской области между правительством и Львовским областным советом. Церемония подписания документа будет транслироваться в прямом эфире местного телевидения.

После этого премьер посетит село Ожидов Буского района, где в июле произошла авария поезда, перевозившего опасное вещество – желтый фосфор.

«Премьер-министр Украины посетит Ожидовскую общеобразовательную школу, встретится с жителями Ожидова, а также даст брифинг для представителей СМИ. Отлет из Львова предварительно запланирован на 20.00», - сообщил В.МЕЛЬНИЧУК.

Также В.ЯНУКОВИЧ выступит в прямом эфире на местном телевидении.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, сторонники молодежной организации Партии регионов Львовской области намерены встретить лидера партии в аэропорту.

Вместо этого, как заявил председатель Львовской городской организации всеукраинского объединения «Свобода» Иван ГРИНДА, представители «Свободы» намерены «достойно встретить премьера, в частности, поинтересоваться целесообразностью проведения всеукраинского референдума о предоставлении русскому языку статуса государственного».