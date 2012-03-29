Строительство «Олимпийского» стоило пяти жизней

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В прокуратуре подчеркнули, что все пострадавшие были официально трудоустроены.

Прокуратурой Печерского района города Киева по всем фактами проведены проверки, по результатам которых возбуждены 5 уголовных дел. Только в одном случае отказано в возбуждении уголовного дела, поскольку проверкой установлено, что пострадавший был поражен электрическим током по собственной вине.

По трем уголовным делам уже вынесены приговоры и виновные лица привлечены к уголовной ответственности.

Еще одно дело находится на рассмотрении в суде, а следствие по пятому уголовному делу продолжается.