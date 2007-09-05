Американцы научат ВМС Украины пользоваться надувными лодками

Сегодня в Севастополь прибыла делегация посольства США в Украине и представителей корпорации “Виллард Марин” (США).

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, целью визита американской делегации, которую возглавляет директор государственной программы по обслуживанию надувных лодок типу “WILLARD” Чарльз ЛОЗАНО является анализ возможностей установления на кораблях украинского флота надувных лодок с жестким корпусом и подготовка личного состава Военно-Морских Сил ВС Украины к их использованию.

Во время визита гости посетят Центр морских операций Военно-Морских Сил ВС Украины, где побывают на кораблях украинского флота и в Центре поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС ВС Украины.

Для личного состава украинского флота американские коллеги проведут учебный курс по строению и функционированию систем лодки, ее эксплуатации и практические занятия по определению местонахождения при помощи глобальной системы навигации, расположенной на лодке.

В соответствии с планом пребывания, представители корпорации “Виллард Марин” и посольства США в Украине также посетят государственное предприятие “Завод имени 61 коммунара”, расположенное в Николаеве.

Визит делегации посольства США в Украине и группы представителей корпорации “Виллард Марин” в Севастополь завершится 27 сентября.