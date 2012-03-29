Тигипко: без налога на богатство увеличится дефицит ПФ

Кабинет министров Украины может увеличить дефицит бюджета Пенсионного фонда в случае, если Верховная Рада не примет законопроекты о налогообложении богатства и расширении перечня офшорных зон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Мы можем увеличить дефицит бюджета Пенсионного фонда в случае непринятия законов о налогообложении богатства и по расширению перечня офшорных зон», - сказал он.

По словам С. Тигипко, закон о налогообложении богатства будет рассматриваться в парламенте вместе с изменениями в Государственный бюджет.

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Как сообщал УНИАН, 13 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что необходимо пересмотреть налог на недвижимое имущество и ввести налог на богатство.

В частности, он отметил, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс об определении базы исчисления налога на недвижимое имущество. Также он планирует внести отдельный закон о введении налога на богатство.

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины в 2012 году запланирован в размере 9,705 млрд. грн.