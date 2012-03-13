Янукович собирается увеличить нагрузку на богатых

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает пересмотреть налог на недвижимое имущество и ввести налог на богатство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и депутатской группы «Реформы ради будущего».

В частности, Президент отметил, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс об определении базы исчисления налога на недвижимое имущество. «Речь идет об увеличении нагрузки на богатых», - сказал Президент. Также он рассказал о том, что планирует внести отдельный закон о введении налога на богатство.

«Он также проработан, и касается вопроса справедливости налоговой системы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам главы государства, в ближайшее время он планирует внести на рассмотрение парламента и другие законопроекты, которые касаются администрирования налога и совершенствования системы управления финансами. В частности, это касается вопроса внесения изменений в систему госзакупок, упрощения лицензионной деятельности и тому подобное.