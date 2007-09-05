”Арестованный” глава РГА нашелся и говорит, что ”маски-шоу” заказаны с Крещатика

Председатель Днепровской районной государственной администрации в городе Киеве Александр СОТНИКОВ опровергает заявление депутата Днепровского райсовета Тараса КРИВОРУЧКО о том, что он сегодня не появлялся на рабочем месте в течение всего дня.

Об этом А.СОТНИКОВ заявил УНИАН, добавив, что тот хотел выдать «желаемое за действительное».

По его словам, у него сегодня был запланированный рабочий день, расписанный буквально поминутно. С утра он провел объезд района, изучая ситуацию по подготовке местных служб к осенне-зимнему сезону. После этого, сообщил А.СОТНИКОВ, состоялась встреча с работниками социальных служб района. На сегодня у него также запланирована встреча с преподавательским коллективом школы № 66.

Кроме того, сообщил председатель Днепровской РГА, вчера вечером после общения с представителями правоохранительных органов он побывал в школе №182, где провел встречу с педколлективом.

Таким образом, отметил А.СОТНИКОВ, рабочий день был заполнен деловыми встречами вне стен администрации, и, возможно, что его не могли застать в рабочем кабинете.

Вчерашний «визит» к нему следователей председатель Днепровской РГА назвал «очередным «маски-шоу» по заказу Крещатика, 36». А.СОТНИКОВ предполагает, что таким образом на него хотят повлиять со стороны команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, и он считает, что это будет продолжаться, поскольку он не собирается менять своих взглядов и убеждений.

Несмотря на такие действия со стороны представителей городской мэрии, А.СОТНИКОВ, по его словам, намерен вплотную заниматься проблемами района.

Как сообщал УНИАН, председатель Днепровской райгосадминистрации А.СОТНИКОВ был задержан правоохранительными органами 4 сентября во время рабочего совещания с заместителями в зале заседаний РГА. После этого правоохранители отвезли А.СОТНИКОВА на его квартиру, где провели обыск. Накануне в официальном заявлении Генеральная прокуратура отметила, что обыск в квартире А.СОТНИКОВА проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении его заместителей за получение взятки.

Пресс-секретарь А.СОТНИКОВА Людмила ОЛЕЙНИК сообщила, что сегодня, 5 сентября, он вернулся на свое рабочее место в Днепровскую РГА. “Мы сегодня работаем в обычном рабочем режиме”, - сообщила пресс-секретарь.

В то же время, депутат Днепровского райсовета Тарас КРИВОРУЧКО заявил сегодня УНИАН, что «информация о том, что СОТНИКОВ сегодня присутствовал на своем рабочем месте, не отвечает действительности». «Ни вчера вечером, ни сегодня на работе его не было. Место пребывания председателя РГА нам сейчас неизвестно», - сказал депутат.