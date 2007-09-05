Игорь Слисаренко расскажет о ситуации вокруг его увольнения

6 сентября в 14-00 в интернет-холдинге «ОБОЗ.ua», на сайте «Обозреватель» состоится веб-конференция журналиста Игоря Слисаренко о ситуации вокруг его увольнения с 5 канала. Вопросы можно задавать на странице: http://conf.oboz.ua/ov4/new/606.html В начале веб-конференции Игорь Слисаренко ответит на вопросы представителей СМИ (ул.П.Мирного, 17). Телефон: 8(066) 4456887. Регистрация представителей СМИ – на месте по редакционным удостоверениям.