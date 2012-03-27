Администрация Сокальской колонии думает, куда приткнуть 150 «погорельцев»

В поселке Жвирка Сокальского района Львовской области в 18.35 ликвидирован пожар в исправительной колонии № 47.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины во Львовской области Мирослав Демкив.

„Пожар имел максимальный уровень опасности. Помещение, в котором произошел пожар, практически выгорело, на данное время оно является непригодным для содержания осужденных и подлежит ремонту. Около 150 человек, которые были из него эвакуированы, размещены в других секторах, и сегодня будет решаться вопрос об их дальнейшем месте пребывания”, - сказал М.Демкив.

Он также отметил, что личный состав исправительной колонии переведен на усиленный вариант несения службы. Привлечены спецгруппы из других исправительных колоний Львовской области и областного Управления Государственной пенитенциарной службы. Ситуация находится под контролем.

М.Демкив сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет, в санчасть заведения никто из осужденных и персонала не поступал.

Причины возникновения пожара и сумма нанесенных убытков устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 15.00 на территории Сокальской исправительной колонии в секторе для приговоренных к пожизненному заключению возник пожар.

Сначала загорелась деревянная крыша здания, и в связи с тем, что возникла угроза жизни людей, были эвакуированы около 150 осужденных в другие жилищные объекты и обеспечен усиленный надзор за ними.

*** Сокальская исправительная колония - колония максимального уровня безопасности - для содержания мужчин, приговоренных к лишению свободы на определенный срок и к пожизненному заключению. Колония расположена в бывшем римско-католическом монастыре отцов-бернардинов в пгт Жвирка, который граничит с Сокалем. Это памятник архитектуры начала 17 века, здание в советские времена было переоборудовано под камеры для содержания заключенных.

В Сокальской исправительной колонии на данное время содержится 612 человек.