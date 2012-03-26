Киевская оперетта заявляет о рейдерском захвате ее территории

Киевский национальный академический театр оперетты заявляет о захвате части ее территории застройщиком Троицкой площади – ООО «Юджин».

Об этом сообщает пресс-служба Киевского национального академического театра оперетты.

«Застройщик Троицкой площади захватил территорию Киевского театра оперетты и, ссылаясь на «крышу власти», не собирается ее возвращать», - отмечается в сообщении заведения.

По информации театра, на сегодняшний день компанией «Юджин», которая осуществляет реконструкцию Троицкой площади, захвачено 0,1 га земельного участка Киевской оперетты, где в соответствии со второй очередью Проекта реконструкции заведения культуры должны были осуществляться работы по реабилитации и реконструкции здания театра.

На захваченной территории после проведения финальной части чемпионата Европы по футболу должна была быть построена Малая сцена, помещения производственных цехов, которые имел театр, но которые были снесены ООО «Юджин».

«Власть сделала все возможное, чтобы, несмотря на технические трудности, театр имел территорию, достаточную для реконструкции и развития. Но теперь по вине компании “Юджин” театр теряет часть территории, что принципиально делает невозможной реализацию планов достройки помещения, где должна была быть размещенная Малая сцена театра. Следовательно, произвол застройщиков лишает киевлян театрального зала, а актеров и режиссеров - возможности работать и реализовывать свой талант на благо киевлян», - заявил художественный руководитель оперетты Богдан Струтинский.

Он напомнил, что в рамках реконструкции театра к зданию должно было быть достроено помещение, в котором в соответствии с планом должны были разместить Малую сцену, дополнительные склады для хранения декораций, помещения для цехов, которых театр сейчас не имеет.

«Кроме того, театр стал фактически спонсорами рейдеров, ведь Киевская оперетта платит за аренду земли, которой теперь пользуется частная компания», - добавил Б.Струтинский.

Художественный руководитель Киевского национального академического театра оперетты намерен обращаться к Президенту Украины Виктору Януковичу, председателю КГГА Александру Попову и профильной комиссии Киевсовета с просьбой в который раз помочь заведению культуры, которое пострадало от “рейдерского захвата комерценцев”, а также наказать виновных за противоправные действия.