Метеорологи говорят, что в апреле Украину будет заливать

В связи с ожидаемыми сильными осадками в апреле в Украине будет наблюдаться большое количество стихийных метеорологических явлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института МЧС и НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, в апреле с конца первой декады и до середины месяца в Украине пройдут сильные осадки. «Это ливни. Стоит ожидать, что они будут сопровождаться многими стихийными метеорологическими явлениями в виде града и усиления ветра», - сообщила В.Мартазинова.

В то же время, на Западе Украины ожидается сухая погода - количество осадков будет ниже нормы.

В первой декаде мая в Украине также ожидаются сильные осадки. В конце первой декады сильные осадки пройдут на Востоке, в тоже время на Юге количество осадков не будет достигать нормы.

В июне с конца первой декады и до конца месяца на территории Украины также ожидаются сильные осадки.

В.Мартазинова констатировала, что в предыдущие годы в этот период в Украине наблюдалась сухая погода, в этом году дожди будут идти почти до июля.