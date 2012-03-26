Облсовет проголосовал за "Флотский бульвар"

Николаевские писатели и поэты будут издавать свой периодический литературный журнал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Николаевского областного совета Игорь ДЯТЛОВ в ходе последней сессии.

В частности, на сессии депутаты проголосовали за внесение дополнений в областную «Программу поддержки отечественного книгоиздания, книгораспространения и популяризации украинской книги в Николаевской области на 2011-2015 годы».

В программе предусмотрены 60 тыс. грн. для издания Николаевского литературного журнала «Флотский бульвар» (по названию одного из бульваров в центре города).

Ранее к руководителю областного совета обратились литературный критик, историк литературы, журналист Евгений МИРОШНИЧЕНКО и поэт, прозаик Алексей ТОРХОВ с просьбой помочь в организации такого издания. По их словам, николаевские поэты, писатели, литературные критики, известные далеко за пределами родного города, не имеют возможности опубликовать свои произведения в Николаеве.

Как заверил И.ДЯТЛОВ, первый номер периодического литературного журнала может выйти из печати уже во втором квартале нынешнего года. Его планируемый тираж – 500 экземпляров. Журнал будут получать все библиотеки области.