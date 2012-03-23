Арестованы подозреваемые в деле девушки, загрызанной собаками

В Симферополе суд арестовал двоих юношей, подозреваемых в делу о гибели 26-летней девушки.

«Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения в виде ареста. Такое решение принято сегодня», - сообщила руководитель пресс-службы главного управления МВД Украины в Крыму Ольга КОНДРАШОВА корреспонденту УНИАН по телефону.

Подозреваемые арестованы на время следствия.

Как сообщал УНИАН, в дачном массиве Каменка вблизи Симферополя утром 15 марта нашли девушку с многочисленными ранами от укусов собак.

Перед смертью она виделась с двумя юношами. Знакомые выпили, а потом якобы оставили подругу на остановке. 17-летний и 18-летний парни были задержаны.

Возбуждены два уголовных дела - по статьям «оставление в опасности» и «изнасилование группой лиц».