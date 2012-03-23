Во Львов вернулась икона, украденная в 1984 году

Сегодня в Национальном музее имени Андрея Шептицкого во Львове состоялась торжественная презентация иконы второй половины ХVІ века “Крещение Иисуса в реке Иордан” из с. Либохора Турковского района Львовской области. Икона была похищена в 1984 году из фондохранилища Национального музея во Львове в Армянском соборе.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном мероприятии приняли участие министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК, председатель Львовской облгосадминистрации Михаил КОСТЮК, председатель Львовского облсовета Олег ПАНЬКЕВИЧ.

Икона передана в дар Украине Нидерландским институтом Восточнохристианского искусства (Гаага) при содействии Посольства Украины в Королевстве Нидерланды, Министерства культуры Украины и Министерства иностранных дел Украины.

„Каждый раз, встречаясь по случаю возвращения культурных ценностей в Украину, мы надеемся, чтобы это было не в последний раз. Возвращение святыни – знаковое событие, которое объединяет всех нас, и от которого мы получаем духовное и моральное удовлетворение”, - отметил министр культуры.

М.КОСТЮК от имени общественности Львовщины поблагодарил Министерство культуры Украины и Министерство иностранных дел Украины за содействие в возвращении иконы и за работу по возвращению в область объектов национально-культурного наследия.

Справка УНИАН. Икона второй половины ХVІ ст. “Крещение Иисуса в реке Иордан” входит в иконостасный комплекс церкви Пресвятой Богородицы в с. Либохора Турковского района Львовской области.

Иконы из с. Либохора отличаются высокой художественной ценностью, насыщенной колористикой и играют важную роль в исследование истории украинской иконописи.