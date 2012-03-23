Завтра в Киеве раздадут премии «Человек года-2011»
Петр Порошенко выдвинут в номинации «меценат года»
Завтра, 24 марта, во дворце «Украина» состоится торжественная церемония вручения премии «Человек года-2011».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе конкурса, накануне церемонии вручения премии шестнадцатой общенациональной программы «Человек года-2011» состоялся прием в честь номинантов программы. Дипломы и памятные подарки получили лауреаты программы «Человек года - 2011».
Ими стали:
В номинации «Региональный лидер года»:
Михаил ВЫШИВАНЮК – председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации; награжден орденами «За заслуги» ІІІ, ІІ и І степени.
Александр ВИЛКУЛ - председатель Днепропетровской облгосадминистрации; награжден орденами «За заслуги» III и II степеней.
Борис КЛИМЧУК - председатель Волынской облгосадминистрации, награжден орденами «За заслуги» ІІІ, ІІ и І степени, орденом князя Ярослава Мудрого IV ст.
В номинации «Городской председатель года»:
Алексей БОЯРЧУК - Ялтинский городской председатель;
Александр МАМАЙ - Полтавский городской председатель;
Алексей РАДЗИЕВСКИЙ - Дрогобычский городской председатель, награжден Орденом «За заслуги» III ст.
В номинации «Промышленник года»:
Виталий КАСИНОВ - председатель правления ОАО «Стахановский вагоностроительный завод»;
Муса МАГОМЕДОВ - генеральный директор ПАО «Запорожкокс»;
Александр ЧМИРЕНКО - генеральный директор ПАО «Центрэнерго».
В номинации «Предприниматель года»:
Игорь ДАЛИЧУК - президент, частное акционерное общество «Слободская строительная керамика», вице-президент Конфедерации строителей Украины;
Юрий КАРПЕНКО - генеральный директор СП «Основа-Солсиф», награжден Орденом «За заслуги» III степени;
Алексей КУЛАГИН – генеральный директор ООО «ОМОКС».
В номинации «Финансист года»:
Виктор БРАТКО - председатель правления ПАО «Банк «Киевская Русь»;
Грег КРАСНОВ - генеральный директор Platinum Bank;
Павел МАКАРОВ - председатель правления ПАО «Банк Кредит Днепр».
Номинация «Лидер страхового рынка года»:
Наталия БЕЗБАХ - генеральный директор СК «Первая»;
Анатолий ЧУБИНСКИЙ - генеральный директор ТДВ Страховая компания «Нафтагазстрах»;
Андрей ШУКАТКО - генеральный директор ПАТ «Украинская акционерная страховая компания АСКА».
Номинация «Лидер малого и среднего бизнеса года»:
Вадим НЕСТЕРЧУК - директор ООО «Оптима-лизинг» (ТМ «SIXT»);
Светлана ЮЛДАШЕВА - генеральный директор сети химчисток «Ун Моменто».
Номинация «Национальная торговая марка года»:
ТМ «Антонов» - президент – генеральный конструктор Государственного предприятия «Антонов» - Дмитрий КИВА;
ТМ «Садочок» - генеральный директор PepsiCo Украина - Нил СТАРРОК.
Номинация «Инвестиция года»:
Инвестиционные проекты ООО ВКФ «Велта» - генеральный директор - Андрей БРОДСКИЙ;
Инвестиционные проекты ПАО «СКФ Украина» - генеральный директор - Владимир ЦИБУЛЬСКИЙ.
Номинация «Аграрий года»:
Анатолий КУЗЬМЕНКО - генеральный директор ООО «УкрАгроКом», награжден орденами «За заслуги» ІІ и ІІІ степени;
Иван МИРОШНИЧЕНКО - генеральный директор ООО «Нобл Ресорсиз Украина», отмечен медалью «За заслуги»;
Бёрн Дитер Гаральд ШТЕНДЕЛЬ - генеральный директор ООО «Вайтерра Украина».
Номинация «Журналист года в области электронных СМИ»:
Павел КУЖЕЕВ - редактор, ведущий телевизионных программ;
Светлана ЛЕОНТЬЕВА - ведущая программ «Новости», «Театральные сезоны», «Экзамен для власти»;
Елена ФРОЛЯК - главный редактор информационной службы ICTV, ведущая программы «Факты».
Номинация «Интернет - Медиа года»:
UBR/Украинский Бизнес Ресурс - руководитель ресурса, директор по маркетингу Коммуникационной группы ESG Михаил ИРТЛАЧ;
LB.UA/Общественно-политический сайт - шеф-редактор LB.UA Соня КОШКИНА;
«РБК-Украина»/Информационное агентство - генеральный директор Иосиф ПИНТУС.
Номинация «Газета года»:
Еженедельник «Деловая столица» - главный редактор Инна КОВТУН;
Еженедельник «Комментарии» - главный редактор Вадим ДЕНИСЕНКО;
Газета «Сегодня» - директор по развитию Екатерина ЛАПШИНА.
Номинация «Деятель искусств года»:
Марина ВРОДА - кинорежиссер.
Анатолий КРИВОЛАП - художник – живописец, лауреат премии им. Тараса Шевченко 2012 года.
Екатерина ХАНЮКОВА - солистка балета Национальной оперы Украины.
Номинация «Спортсмен года»:
Ольга САЛАДУХА - чемпионка мира и Европы 2011 года по легкой атлетике;
Виктория ТЕРЕЩУК - чемпионка мира 2011 года по современному пятиборью;
Александр УСИК - чемпион мира 2011 года по боксу.
Номинация «Меценат года»:
Игорь ВОЗЯКОВ - директор музея «Дом Иконы», кавалер Ордена святых Кирилла и Мефодия;
Петр ПИСАРЧУК - основатель благотворительного фонда «Южный», награжден орденом «За заслуги» III ст.
Петр ПОРОШЕНКО - основатель Благотворительного фонда Петра Порошенко.