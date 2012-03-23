Завтра в Киеве раздадут премии «Человек года-2011»

Завтра, 24 марта, во дворце «Украина» состоится торжественная церемония вручения премии «Человек года-2011».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе конкурса, накануне церемонии вручения премии шестнадцатой общенациональной программы «Человек года-2011» состоялся прием в честь номинантов программы. Дипломы и памятные подарки получили лауреаты программы «Человек года - 2011».

Ими стали:

В номинации «Региональный лидер года»:

Михаил ВЫШИВАНЮК – председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации; награжден орденами «За заслуги» ІІІ, ІІ и І степени.

Александр ВИЛКУЛ - председатель Днепропетровской облгосадминистрации; награжден орденами «За заслуги» III и II степеней.

Борис КЛИМЧУК - председатель Волынской облгосадминистрации, награжден орденами «За заслуги» ІІІ, ІІ и І степени, орденом князя Ярослава Мудрого IV ст.

В номинации «Городской председатель года»:

Алексей БОЯРЧУК - Ялтинский городской председатель;

Александр МАМАЙ - Полтавский городской председатель;

Алексей РАДЗИЕВСКИЙ - Дрогобычский городской председатель, награжден Орденом «За заслуги» III ст.

В номинации «Промышленник года»:

Виталий КАСИНОВ - председатель правления ОАО «Стахановский вагоностроительный завод»;

Муса МАГОМЕДОВ - генеральный директор ПАО «Запорожкокс»;

Александр ЧМИРЕНКО - генеральный директор ПАО «Центрэнерго».

В номинации «Предприниматель года»:

Игорь ДАЛИЧУК - президент, частное акционерное общество «Слободская строительная керамика», вице-президент Конфедерации строителей Украины;

Юрий КАРПЕНКО - генеральный директор СП «Основа-Солсиф», награжден Орденом «За заслуги» III степени;

Алексей КУЛАГИН – генеральный директор ООО «ОМОКС».

В номинации «Финансист года»:

Виктор БРАТКО - председатель правления ПАО «Банк «Киевская Русь»;

Грег КРАСНОВ - генеральный директор Platinum Bank;

Павел МАКАРОВ - председатель правления ПАО «Банк Кредит Днепр».

Номинация «Лидер страхового рынка года»:

Наталия БЕЗБАХ - генеральный директор СК «Первая»;

Анатолий ЧУБИНСКИЙ - генеральный директор ТДВ Страховая компания «Нафтагазстрах»;

Андрей ШУКАТКО - генеральный директор ПАТ «Украинская акционерная страховая компания АСКА».

Номинация «Лидер малого и среднего бизнеса года»:

Вадим НЕСТЕРЧУК - директор ООО «Оптима-лизинг» (ТМ «SIXT»);

Светлана ЮЛДАШЕВА - генеральный директор сети химчисток «Ун Моменто».

Номинация «Национальная торговая марка года»:

ТМ «Антонов» - президент – генеральный конструктор Государственного предприятия «Антонов» - Дмитрий КИВА;

ТМ «Садочок» - генеральный директор PepsiCo Украина - Нил СТАРРОК.

Номинация «Инвестиция года»:

Инвестиционные проекты ООО ВКФ «Велта» - генеральный директор - Андрей БРОДСКИЙ;

Инвестиционные проекты ПАО «СКФ Украина» - генеральный директор - Владимир ЦИБУЛЬСКИЙ.

Номинация «Аграрий года»:

Анатолий КУЗЬМЕНКО - генеральный директор ООО «УкрАгроКом», награжден орденами «За заслуги» ІІ и ІІІ степени;

Иван МИРОШНИЧЕНКО - генеральный директор ООО «Нобл Ресорсиз Украина», отмечен медалью «За заслуги»;

Бёрн Дитер Гаральд ШТЕНДЕЛЬ - генеральный директор ООО «Вайтерра Украина».

Номинация «Журналист года в области электронных СМИ»:

Павел КУЖЕЕВ - редактор, ведущий телевизионных программ;

Светлана ЛЕОНТЬЕВА - ведущая программ «Новости», «Театральные сезоны», «Экзамен для власти»;

Елена ФРОЛЯК - главный редактор информационной службы ICTV, ведущая программы «Факты».

Номинация «Интернет - Медиа года»:

UBR/Украинский Бизнес Ресурс - руководитель ресурса, директор по маркетингу Коммуникационной группы ESG Михаил ИРТЛАЧ;

LB.UA/Общественно-политический сайт - шеф-редактор LB.UA Соня КОШКИНА;

«РБК-Украина»/Информационное агентство - генеральный директор Иосиф ПИНТУС.

Номинация «Газета года»:

Еженедельник «Деловая столица» - главный редактор Инна КОВТУН;

Еженедельник «Комментарии» - главный редактор Вадим ДЕНИСЕНКО;

Газета «Сегодня» - директор по развитию Екатерина ЛАПШИНА.

Номинация «Деятель искусств года»:

Марина ВРОДА - кинорежиссер.

Анатолий КРИВОЛАП - художник – живописец, лауреат премии им. Тараса Шевченко 2012 года.

Екатерина ХАНЮКОВА - солистка балета Национальной оперы Украины.

Номинация «Спортсмен года»:

Ольга САЛАДУХА - чемпионка мира и Европы 2011 года по легкой атлетике;

Виктория ТЕРЕЩУК - чемпионка мира 2011 года по современному пятиборью;

Александр УСИК - чемпион мира 2011 года по боксу.

Номинация «Меценат года»:

Игорь ВОЗЯКОВ - директор музея «Дом Иконы», кавалер Ордена святых Кирилла и Мефодия;

Петр ПИСАРЧУК - основатель благотворительного фонда «Южный», награжден орденом «За заслуги» III ст.

Петр ПОРОШЕНКО - основатель Благотворительного фонда Петра Порошенко.