Депутаты-женщины: прежде чем запрещать аборты нужно спросить мнение всех

В межфракционном депутатском объединении «Равные возможности» убеждены, что перед принятием закона о запрещении абортов нужно тщательным образом изучить общественное мнение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе объединения, его члены будут осуществлять мониторинг всех законопроектов, которые имеют гендерную составляющую, с привлечением экспертов и общественных организаций, чтобы иметь четкую позицию относительно общественной поддержки тех или иных инициатив.

Такое решение приняли народные депутаты - члены объединения сегодня на заседании.

В частности, МФО «Равные возможности» в ближайшее время планирует провести круглый стол относительно резонансного законопроекта, касающегося запрещения искусственного прерывания беременности (абортов). Члены объединения считают, что при обсуждении такой деликатной темы нужно учесть позицию медиков, религиозных организаций, а также отношение общества к этой теме, поддержку государством программы планирования семьи и полового воспитания.

МФО создаст на своей базе медиа-клуб для проведения просветительской кампании темы равных возможностей, которая касается как женщин, так и мужчин. Объединение также поддерживает идею создания национальной программы борьбы с бесплодием.

«Равные возможности» и в дальнейшем активно будут работать над защитой прав женщины и ребенка. При этом объединение подчеркивает, что гендерная тематика так же касается и мужчин. Среди первых успехов работы объединения - совместная работа над проектами относительно решения проблем родителей-одиночек и усиления ответственности за насилие в семье. Сегодня эта тема замалчивается в обществе, потому, по мнению членов объединения, нужно не только привлечь внимание к ней, но и проводить активную просветительскую кампанию относительно недопустимости подобных явлений.

Отдельно участники обсудили нарушение прав гендерного равенства и некорректного отношения к женщинам-политикам со стороны коллег-мужчин. Члены объединения осуждают все случаи недопустимого и некорректного поведения коллег, которые имеют признаки нарушения гендерного равенства.

Участники МФО «Равные возможности» обращаются к депутатам, правительственным чиновникам и представителям различных политических лагерей с требованием придерживаться европейских правил политической корректности и подчеркивают, что гендерное равенство является важной составляющей демократического общества и европейской политики.

Представители МФО «Равные возможности» считают, что создание объединения активизировало тему гендерного равенства в обществе и политикуме.

В частности, практически все политические силы уже заявили о необходимости добровольного квотирования для женщин при формировании списков в Верховную Раду и выдвижение кандидатов в мажоритарных округах. «Равные возможности» и в дальнейшем активно будут продвигать тему активного привлечения женщин к общественно-политической жизни и добровольному квотированию, что особенно важно в канун старта избирательной кампании.

МФО считает, что публичные заявления лидеров политических сил относительно увеличения числа женщин в парламенте должны быть реализованы на практике.

Также МФО «Равные возможности» в конце мая планирует совместно с международными организациями провести конференцию по вопросам расширения возможностей участия женщин в следующих парламентских выборах. Мероприятие будет посвящено вопросам создания благоприятных условий политическими партиями и государством для участия женщин в выборах в качестве кандидатов, а также учета всеми участниками избирательной гонки интересов женщин-избирателей, которые составляют большую часть избирателей Украины.

МФО, которое первым обратилось к правоохранительным органам с требованием провести расследование, кто выпустил насильников Оксаны МАКАР, приветствует решение об освобождении от своих должностей причастных к этой позорной истории и требует, чтобы эти люди понесли и уголовную ответственность за свои действия.

МФО «Равные возможности» создано 6 декабря 2011 года. Сопредседателями объединения стали от фракции Партии регионов - Юлия КОВАЛЕВСКАЯ, от «БЮТ-Батьківщини» - Елена КОНДРАТЮК, от НУ-НС - Ирина ГЕРАЩЕНКО.