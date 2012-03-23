Милиция заинтересовалась наркотиками в VIP-лицеях

Управление по борьбе с незаконным обращением наркотиков ГУ МВД в г. Киеве проверяет информацию о продаже наркотиков в двух столичных лицеях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, вчера в программе «Деньги» телеканалу «1+1» был освещен сюжет о журналистском расследовании, в ходе которого при содействии учеников лицея № 100 и Кловского лицея в Киеве удалось купить наркотические средства непосредственно на территории учебных заведений.

По поручению прокуратуры города приведенные в сюжете обстоятельства уже проверяются Управлениям по борьбе с незаконным обращением наркотиков ГУ МВД в г. Киеве. Целью проверки является не только привлечение к ответственности отдельных сбытчиков нарковещества, но и усовершенствование системы профилактических мероприятий, недопущение подобных преступлений в молодежной среде.