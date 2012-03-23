В Киеве самолеты обслуживали авиатехники с липовыми дипломами

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении авиатехника одного из предприятий авиационного транспорта, который по поддельному диплому о высшем образовании в 2008-2011 годах без надлежащей квалификации выполнял комплекс работ по техническому обслуживанию самолетов авиакомпании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, дело возбуждено по ч. 1 ст. 276 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении еще одного авиатехника, который использовал поддельное свидетельство техника технического обслуживания воздушных судов, выданное Госавиаслужбой, и дополнение к нему, чтобы устроиться на работу к авиаперевозчику.

Прокуратурой столицы также продолжаются проверки относительно перевозки на воздушном судне одной из авиакомпаний взрывчатых веществ без специального разрешения.