В луганской милиции говорят, что в области стабильно 2-3 суицида в неделю

Милиция Луганской области не будет проводить повторную проверку в связи с новой волной суицидов в Северодонецке.

Как заявила УНИАН руководитель Отдела связей с общественностью ГУ МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ, такая проверка была проведена в прошлом году, когда с ноября участились случаи падения людей с многоэтажных домов.

«Мы проверили все случаи, которые произошли в ноябре прошлого года. Они не связаны между собой, это не секта или какая-то другая организованная акция. Каждый новый случай самоубийства проверяется, как того требует процедура. Повторную общую проверку проводить не будем, так как никакого криминала уже на начальной стадии найдено не было», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

По ее словам, проблемой суицидов должны заниматься квалифицированные психологи, а если нужно, то и психиатры.

«Медицина должна разобраться в том, что происходит, почему в определенном периоде в данном городе происходят один за одним такие случаи среди молодежи. Кстати, подобная ситуация не только в Северодонецке. Почему-то именно этот город попал под объектив журналистов. Похожая ситуация и в других городах Луганской области, например, в Попасном, Кременном, Лисичанске. В неделю 2-3 случая суицида по области есть стабильно», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Однако предоставить точную статистику самоубийств в городах области она отказалась, ссылаясь на то, что милиция ее не ведет. «Поскольку криминала нет, то статистику самоубийств мы не ведем. Такая статистика должна быть в МЧС», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

В свою очередь, начальник Центра пропаганды областного Управления МЧС Олег ДРОЗДЕНКО заявил, что статистика самоубийств должна быть у милиции.

«Мы такую статистику не ведем хотя бы потому, что на суициды наши специалисты не выезжают. Те, кто расследует такие случаи, и должны иметь статистику. Этим занимается милиция», - сказал С.ДРОЗДЕНКО.

Как сообщал УНИАН, последний случай самоубийства в Северодонецке произошел 17 марта. 31-летний молодой человек выбросился с 9-го этажа. Это шестой случай с начала года. В ноябре 2011 года в Северодонецке были зафиксированы 5 случаев суицида.