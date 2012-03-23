В ходе испытаний вертолет сел на самую высокую точку Крыма

В ходе испытаний модернизованных вертолетов Ми-24П и Ми-8МСБ была "покорена" высочайшая точка Крыма - гора Роман-Кош (1545 метров).

В частности, впервые там побывал вертолет Ми-24П, сообщил региональный медиа-центр Министерства обороны.

"Увеличение высоты "аэродрома" (площадки с которой выполняются полеты) на полторы тысячи метров над уровнем моря дает возможность определить ряд летно-технических характеристик работы крылатых машин в горных условиях, при более разреженном воздухе. Авиаторы отмечают, что работают по первой группе сложности, на границе работоспособности двигателей", - говорится в сообщении.

Кроме того, военные совместно с авиационными специалистами компании "Мотор Сич" продолжают сертификационные испытания обновленного Ми-8МСБ. Этот вертолет открыл "сезон покорения" крымских вершин еще в феврале.