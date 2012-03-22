Киевские дилеры торгуют наркотиками прямо в лицее, где учатся внуки Ющенко

В элитном столичном лицее №100, где учатся дети многих украинских политиков и богатых родителей, наркотики продают прямо в помещении учебного заведения.

То, что наркобароны облюбовали не только обычные киевские школы, во дворах которых учащиеся ежедневно видят использованные наркоманами шприцы, но и элитные колледжи, выяснили журналисты программы "Гроші". Как известно, лицей №100 известен большим количеством VIP-учеников, каждое утро на дорогих машинах сюда привозят, в частности, внуков Ющенко, дочерей Кинаха и Гриценко вместе с внуком мэра Черновецкого.

Все ученики, с которыми пообщалась журналистка, знают, где и как можно без проблем купить наркотики. "Достать сегодня наркотики - это не вопрос. Мне или моим друзьям стоит позвонить людям и вскоре ты пойдешь и возьмешь", - говорит один из учеников. Каждый одиннадцатиклассник элитного лицея знает, что на Контрактовой площади можно купить что угодно: от марихуаны - до амфетаминов.

Но, как оказалось, запрещенное зелье можно без проблем приобрести прямо в стенах лицея. По телефону, которым с журналисткой поделились ученики, просто во двор лицея удалось вызвать наркокурьера. У него можно приобрести хорошее настроение на любой вкус, от травы - до героина. Как рассказали на условиях анонимности бывшие наркоманы, на наркобаронов даже работают специальные люди, которые ищут именно детей богатых родителей и подсаживают их на наркотики.

Товар, купленный в элитном лицее, бывшие наркоманы идентифицируют сразу. Говорят, что випам продают качественные наркотики: "Это очень качественная конопля".