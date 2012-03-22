По делу Оксаны Макар полетели первые головы

За нарушения при расследовании преступления в отношении 19-летней Оксаны МАКАР освобожден ряд должностных лиц прокуратуры и милиции в Николаевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, по их данным, сегодня генпрокурор Виктор ПШОНКА провел совместное заседание коллегии Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел при участии министра Виталия ЗАХАРЧЕНКО.

По словам В.ПШОНКИ, при расследовании преступлений, совершенных в отношении О.МАКАР, допущен ряд нарушений. «Беспомощность на первоочередном этапе расследования органов внутренних дел и прокуратуры Центрального района Николаевской области затмили факт оперативного раскрытия преступления. Что касается этого конкретного дела, то здесь и невооруженным глазом видно недостаточную профессиональность работников обоих ведомств», - сказал В.ПШОНКА. Он отметил, что нехватка своевременной и полной информации от правоохранителей вызывала негативный резонанс в обществе.

По сообщению пресс-службы ГПУ, решением коллегии к ответственности привлечены 9 руководителей подразделений внутренних дел в Николаевской области, а также ряд работников органов прокуратуры Николаева.

В частности, освобождены от занимаемых должностей заместитель начальника следственного управления и начальник отдела по расследований преступлений против жизни и здоровья личности Управления внутренних дел в Николаевской области, также уволен начальник следственного отдела Центрального РО милиции Николаева, и.о. начальника Центрального РО милиции предупрежден о неполном служебном соответствии.

Также, согласно сообщению, освобождены от занимаемых должностей прокурор Центрального района Николаева и его заместитель. Также объявлены выговоры прокурору г. Николаева, его заместителю и заместителю прокурора области, строго указано начальнику Управления внутренних дел Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали ее, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попробовали ее сжечь.

У пострадавшей ожоги 55% тела. Девушке ампутировали руку. О.МАКАР 16 марта была спецрейсом перевезена в Донецкий ожоговый центр. Врачи оценивают состояние О.МАКАР как крайне тяжелое.

Вместе с тем после задержания подозреваемых в совершении данного преступления двое из них были освобождены правоохранительными органами под подписку о невыезде. На сегодняшний день по представлению прокурора суд арестовал всех трех человек, совершивших преступление.

Министерство внутренних дел проводило служебное расследование относительно неправомерных действий правоохранителей по делу пострадавшей О.МАКАР.