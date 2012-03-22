По делу Оксаны Макар полетели первые головы

13:51, 22 марта 2012
Общество
42043

Трех должностных лиц уволили

Оксана Макар

За нарушения при расследовании преступления в отношении 19-летней Оксаны МАКАР освобожден ряд должностных лиц прокуратуры и милиции в Николаевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, по их данным, сегодня генпрокурор Виктор ПШОНКА провел совместное заседание коллегии Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел при участии министра Виталия ЗАХАРЧЕНКО.

По словам В.ПШОНКИ, при расследовании преступлений, совершенных в отношении О.МАКАР, допущен ряд нарушений. «Беспомощность на первоочередном этапе расследования органов внутренних дел и прокуратуры Центрального района Николаевской области затмили факт оперативного раскрытия преступления. Что касается этого конкретного дела, то здесь и невооруженным глазом видно недостаточную профессиональность работников обоих ведомств», - сказал В.ПШОНКА. Он отметил, что нехватка своевременной и полной информации от правоохранителей вызывала негативный резонанс в обществе.

По сообщению пресс-службы ГПУ, решением коллегии к ответственности привлечены 9 руководителей подразделений внутренних дел в Николаевской области, а также ряд работников органов прокуратуры Николаева.

В частности, освобождены от занимаемых должностей заместитель начальника следственного управления и начальник отдела по расследований преступлений против жизни и здоровья личности Управления внутренних дел в Николаевской области, также уволен начальник следственного отдела Центрального РО милиции Николаева, и.о. начальника Центрального РО милиции предупрежден о неполном служебном соответствии.

Также, согласно сообщению, освобождены от занимаемых должностей прокурор Центрального района Николаева и его заместитель. Также объявлены выговоры прокурору г. Николаева, его заместителю и заместителю прокурора области, строго указано начальнику Управления внутренних дел Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали ее, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попробовали ее сжечь.

У пострадавшей ожоги 55% тела. Девушке ампутировали руку. О.МАКАР 16 марта была спецрейсом перевезена в Донецкий ожоговый центр. Врачи оценивают состояние О.МАКАР как крайне тяжелое.

Вместе с тем после задержания подозреваемых в совершении данного преступления двое из них были освобождены правоохранительными органами под подписку о невыезде. На сегодняшний день по представлению прокурора суд арестовал всех трех человек, совершивших преступление.

Министерство внутренних дел проводило служебное расследование относительно неправомерных действий правоохранителей по делу пострадавшей О.МАКАР.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter