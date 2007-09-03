Куницын: все знают, что в Севастополе у людей по два паспорта

Председатель Севастопольской городской государственной администрации, второй номер избирательного списка блока УРА Сергей КУНИЦЫН предлагает ввести в Украине институт двойного гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Севастополе на брифинге для журналистов С.КУНИЦЫН, в частности, заявил, что это не популизм. „Блок Куницына”, который я возглавлял на выборах в прошлом году в парламент Крыма, также шел под этим лозунгом, это актуально”, - отметил он. По словам С.КУНИЦЫНА, ему недавно стали известны результаты социологического опроса в Крыму и Севастополе, „и за двойное гражданство высказались свыше 50 процентов опрошенных граждан”.

При этом С.КУНИЦЫН отметил, что „проблема не только в Крыму”. По его словам, на севере России проживают десятки тысяч украинцев. „Скажете ли вы, что в Севастополе у людей нет по два паспорта? Все знают, что есть один, и есть на всякий случай второй. А там также (у украинцев на севере России - УНИАН) есть один и второй, потому что паспорт украинцу в России дает право на социальные гарантии, скажем, в Тюмени”.

Кроме того, отметил он, „400 тысяч украинцев работают в Чехии, в Словакии еще тысяч 200. Что, для западных украинцев не существует этой проблемы, - как там жить и на каких правах?” С.КУНИЦЫН также напомнил об украинцах, которые в начале прошлого века выехали в Канаду, и которые с удовольствием, по его мнению, “получили бы второе гражданство, вкладывали бы средства в Украину как свою этническую родину”.