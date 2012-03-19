В доме соратницы Тягнибока учинили погром

18 марта вечером в райцентре Броды Львовской области неизвестные лица проникли в дом, где живет председатель фракции ВО «Свобода» в Львовском областном совете Ирина СЕХ с семьей, и учинили погром.

Произошло это между 18.30 и 20.00, когда никого не было дома, сообщила УНИАН пресс-секретарь Львовской областной организации ВО «Свобода» Леся ФЕДИВ.

«Лишь полтора часа хозяев не было дома, и за это время злоумышленники проникли в дом, вероятно, через окно. Они не трогали технику, которая была на виду, однако тщательно перетрясли ящики с документами. Исчезли некоторые ювелирные украшения. Есть основания считать, что злоумышленники проникли в дом известного депутата, активного оппозиционного политика не с целью ограбления. Также является очевидным, что за депутатом, ее семьей и домом постоянно следили», - отметила Л.ФЕДИВ.

В Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области корреспонденту УНИАН сообщили, что факт проникновения в дом имел место. У правоохранителей зарегистрировано соответствующее заявление. Расследованием преступления занимается Бродовский районный отдел милиции. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

В милиции стоимость похищенных ювелирных изделий не назвали, ссылаясь на тайну следствия. Не сообщают о количестве и ценности похищенного и в ВО «Свобода».

Как известно, И.СЕХ является родной сестрой председателя Львовского областного совета Олега ПАНЬКЕВИЧА. Она возглавляет облорганизацию ВО «Свобода» и фракцию ВО «Свобода» в Львовском областном совете.