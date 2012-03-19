Дело относительно экс-зампглавы Киевской ОГА направили в суд

Направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего заместителя председателя Киевской облгосадминистрации в невыплате ряду многодетных семей материальной помощи для улучшения жилищно-бытовых условий на общую сумму 4,9 млн.грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, дело было возбуждено согласно ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий, повлекшие тяжелые последствия) ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, приведший к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины.

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от 750 до 1 тыс. 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

На момент утверждения обвинительного заключения возмещены 2,1 млн. грн. причиненного ущерба.