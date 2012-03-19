Томенко - Януковичу: власти делают всё, чтобы отобрать деньги у учителей

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ по поводу несоответствующего социального обеспечения педагогов в ряде регионов Украины.

Об этом Н.ТОМЕНКО сообщил УНИАН.

По его словам, несмотря на активную пропаганду в СМИ последних социальных инициатив Президента по повышению пенсий и выплате обесцененных сбережений, на практике происходят совсем другие вещи.

«На практике местная власть делает ровно противоположные вещи, объясняя это необходимостью оптимизации и экономии средств», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, к нему обратились педагоги из ряда центральных регионов Украины, которые сообщили, что местные власти делают все, чтобы не выплачивать даже те средства, которые уже гарантированы законодательством.

В частности, отметил Н.ТОМЕНКО, местные власти дали указания каждой школе сэкономить в этом году от 10 до 15 тыс. грн. Таким образом, по его словам, на каждом учителе должно быть сэкономлено 700-1000 грн.

По словам вице-спикера, для этого уже сегодня учителям предлагают определиться с количеством дней отпуска, который они возьмут за свой счет.

«Поскольку по этому вопросу нет смысла обращаться в Министерство образования и правительство, я обратился к Президенту, чтобы он разобрался с этим вопросом», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что «в то время как глава государства обещает социальные блага, часть украинцев живет в другой стране, в которой уже сегодня у учителей отбирают их деньги».