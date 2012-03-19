Налоговик присвоила деньги, внесенные как долг коммунального предприятия

Должностное лицо Кировоградской объединенной Государственной налоговой инспекции обвиняют в присвоении средств коммунального предприятия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

На протяжении 2010-2011 года работница налоговой присвоила наличные деньги на общую сумму около 75 тыс. грн. Деньги изымались ею в законном порядке как существующая задолженность по налогу на добавленную стоимость одного из коммунальных предприятий Кировограда для внесения на бюджетный банковский счет.

Прокуратура города возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.