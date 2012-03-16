Президент поручил Азарову облегчить жизнь тем, кто открывает бизнес

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству до конца текущего месяца упростить процедуру открытия бизнеса, в частности. приняв соответствующие нормативно-правовые акты.

Данное поручение предусмотрено Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденным указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 от 12 марта т.г.

Для этого предусматривается внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении принципа осуществления деятельности субъектами частного права без печатей.

Кроме того, в марте-апреле 2012 года предусматривается завершить внедрение единой системы электронной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей. В частности, Минюст и Укргосреестр до конца марта должны обеспечить размещение информации единого реестра на официальном сайте Государственной регистрационной службы.

Также Президент поручил внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене требований относительно необходимости обязательного предоставления бумажных выдержек, выписок из единого госреестра юр- и физлиц - предпринимателей.