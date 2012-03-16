Родители, бросившие детей в колодец, получили пожизненное заключение

В Черниговской области за убийство двоих детей родители осуждены к пожизненному заключению. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры области.

Бобровицкий районный суд Черниговской области вынес приговор по уголовному делу по обвинению двоих жителей г. Носовка по п.п. 1,2,12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство двоих малолетних детей, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

«Суд поддержал государственного обвинителя и осудил супругов к пожизненному заключению», - сказано в материале пресс-службы областной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года в милицию поступило сообщение об исчезновении двоих детей. По указанию начальника УМВД Украины в Черниговской области генерал-майора милиции Александра МИХАЙЛИКА для поиска детей по тревоге был поднят личный состав Носовского райотдела внутренних дел, ориентированы соседние отделы милиции, линейные отделы милиции на железнодорожных станциях и общественность.

Однако, как выяснилось, родители воспитанием детей не занимались, злоупотребляли алкоголем, официально нигде не работали, а дом находился в антисанитарных условиях. Именно эта информация и побудила правоохранителей проверить версию, что к исчезновению детей могут быть причастны сами родители. В результате тела детей были обнаружены в колодце под досками и бревнами.

По словам супругов, они выпивали, поругались и бросили детей в колодец.