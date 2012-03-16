73 года назад провозглашена Карпатская Украина

в Закарпатской области прошли торжества по случаю 73-й годовщины провозглашения Карпатской Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества начались в среду, 14 марта, - в селе Чинадиево Мукачевского района открыли памятник одному из последних карпатских сечевиков, защищавших Карпатскую Украину, Михаилу Петричко.

15 марта в Ужгороде по случаю 73-й годовщины провозглашения независимости Карпатской Украины состоялась церемония возложения цветов к памятнику Президенту Карпатской Украины Августину Волошину.

Память выдающегося закарпатского педагога, научного работника, общественного и политического деятеля почтили председатель Закарпатской ОГА Александр ЛЕДИДА, председатель Закарпатского областного совета Иван БАЛОГА, представители общественных организаций, руководство Ужгорода, местные жители.

Торжества продолжились на Красном Поле вблизи Хуста. Здесь на месте мемориального комплекса «Красное Поле» состоялся митинг-реквием, посвященный 73-й годовщине провозглашения Карпатской Украины.

Торжественное действо началось молитвой за упокой душ погибших за Карпатскую Украину.

Депутат облсовета, ректор УжНУ, историк Николай ВЕГЕШ, обращаясь к присутствующим, отметил, что для каждого сознательного украинца Красное Поле является символом нашей свободы и независимости. «Это – святое место. Оно олицетворяет всю историю Карпатской Украины, которая хоть и была чрезвычайно короткой, однако яркой, героической и самобытной», - отметил Н.ВЕГЕШ.

Также он отметил, что на сегодняшний день неопровержимым остается тот факт, что Карпатская Украина 1938-1939 годов признается одним из этапов украинской государственности в ХХ веке. «Существование Карпатской Украины как автономного, а в дальнейшем и независимого государства, ускорило процесс воссоединения всех украинских земель в едином государственном механизме», - добавил ректор УжНУ.

Руководство Закарпатской области, городские председатели, руководители районных властей, правоохранительных органов, представители политических и общественных объединений, рядовые граждане положили цветы к подножию Памятного Креста на Красном Поле.

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Справка УНИАН. 15 марта 1939 года в г. Хусте на Закарпатье была провозглашена независимость Карпатской Украины. По замыслу основателей, это государственное образование должно было стать центром объединения всех украинских земель в единое соборное государство.

Принятая парламентом конституция Карпатской Украины определила название государства (Карпатская Украина), государственный строй (президентская республика), государственный язык (украинский). Государственным флагом и гимном республики были признаны сине-желтый стяг и украинский национальный гимн «Ще не вмерла Україна». Герб - красный медведь на левом серебряном полуполе и четыре синие и три золотые полосы в правом полуполе и тризуб с крестом на среднем зубе. Президентом Карпатской Украины был избран Августин Волошин.