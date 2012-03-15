Донецких школьников бесплатно накормят яблоками

В Донецкой области в рамках региональной акции «Витаминизация детей» более 400 тысяч школьников и дошкольников в марте-апреле бесплатно получат почти по 2 кг яблок отечественного производства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, первые фуры с яблоками для детей уже прибыли в регион. Яблоки начали завозить в школы и детсады Мариуполя, Авдеевки и Ясиноватой, а в целом на склады этих городов поступила 51 тонна фруктов. На очереди – Доброполье и Константиновский район.

В пресс-службе напомнили, что председатель ОГА Андрей ШИШАЦКИЙ в начале февраля выступил с предложением провести масштабную акцию «Витаминизация детей», цель которой – в течение марта и апреля, в период авитаминоза, поддержать детский организм дополнительной порцией витаминов.

На последней сессии областного совета 23 февраля депутаты поддержали инициативу губернатора, и было принято решение о выделении 7 млн. грн. для витаминизации детей региона. В целом проект охватит 28 городов и 17 районов области.

«В качестве источника витаминов выбраны именно яблоки, так как это натуральный и гипоаллергенный продукт, природный для нашего региона», - пояснили в ОГА.