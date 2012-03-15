Минюст будет обнародовать "черные списки" по пятницам

Министерство юстиции на своем официальном веб-сайте каждую пятницу будет обнародовать перечень предприятий, в отношении которых есть основания для внесения хозяйственному суду предложений кандидатур арбитражных управляющих для назначения их распорядителями имущества, управляющими санацией, ликвидаторами этих предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующее положение содержится в приказе Минюста о порядке внесения хозяйственному суду предложений относительно кандидатур арбитражных управляющих, который подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Перечень таких предприятий будет готовиться структурным подразделением Минюста, которое обеспечивает реализацию полномочий Министерства в сфере банкротства.

В частности, в указанный перечень будут вноситься предприятия, в отношении которых постановлением хозяйственного суда возбуждено дело о банкротстве, введена санация или ликвидационная процедура. Будут вноситься предприятия, где арбитражный управляющий отстранен от исполнения обязанностей или Минюстом подано в хозяйственный суд ходатайство об отстранении арбитражного управляющего от исполнения полномочий. В перечень будут вноситься предприятия, в отношении которых Минюстом поданы хозяйственному суду кандидатуры арбитражного управляющего для назначения его распорядителем имущества, управляющим санацией, ликвидатором и т.п.

Не позднее следующего рабочего дня после размещения Перечня предприятий Минюст в письменном виде будет обращаться в уполномоченные органы управления государственным имуществом с просьбой высказать свою позицию в отношении арбитражных управляющих для назначения их распорядителями имущества, управляющими санацией, ликвидаторами предприятий.

В целом, указанный приказ направлен на совершенствование порядка реализации Министерством юстиции полномочий по представлению предложений хозяйственному суду в отношении кандидатур арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) для государственных предприятий или предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает двадцать пять процентов, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве, и в других случаях, предусмотренных данным Законом.

В частности, приказом увеличен период времени для внесения обращений по кандидатурам арбитражных управляющих субъектами, определенными в этом Порядке, усовершенствован порядок проработки обращений в отношении кандидатур арбитражных управляющих, уточнены критерии, в соответствии с которыми осуществляется анализ обращений по кандидатурам арбитражных управляющих и формируются предложения Министерства юстиции Украины хозяйственному суду относительно назначения распорядителями имущества, управляющими санацией или ликвидаторами должников (банкротов)”.