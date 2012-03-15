Киев пригласил малайзийских инвесторов

Власти Киева пригласили малайзийских инвесторов к сотрудничеству.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, 14 марта состоялась встреча председателя КГГА Александра ПОПОВА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии в Украине Чуа Теонг БАНОМ.

А.ПОПОВ проинформировал посла, что столица Украины начинает большой инвестиционный проект по привлечению инвестиций в развитие города, в том числе и иностранных.

“29 марта мы проведем первый Киевский инвестиционный форум, где будут презентованы наши лучшие проекты, направленные на привлечение потенциальных инвесторов. На этом, без преувеличения, стратегическом мероприятии представители бизнеса Вашей страны будут ценными для нас гостями, и я надеюсь, что их заинтересуют наши предложения. Это может стать хорошим стартом украинско-малайзийских отношений», – заверил председатель КГГА.

Посол отметил, что даже несмотря на то, что сейчас в Киеве нет представительств малайзийских компаний, Малайзия рассматривает Украину и ее столицу, в частности, как потенциальный регион для инвестирования.

«Сегодня наши страны имеют хорошие торговые отношения – а за последний год товарооборот между Украиной и Малайзией значительно вырос. Я думаю, что такому же плодотворному сотрудничеству между нашими городами может быть положено начало и в других отраслях», – сказал посол.

Он также отметил эффективную политику городской власти под руководством А.ПОПОВА относительно пропаганды здорового образа жизни киевлян, заботу о зеленых зонах города и развитии транспортной инфраструктуры, отмечается в сообщении пресс-службы.