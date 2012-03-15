Ветеринарная милиция конфисковала самопальный сыр

В Полтавской области ветеринарная милиция пресекла деятельность подпольного цеха по переработке молока и изготовлению сыра сулугуни.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, сотрудники отдела ветеринарной милиции совместно с санитарно-эпидемиологической службой и сотрудниками Управления ветеринарной медицины обнаружили в помещении бывшей бани одного из сел Чутовского района подпольный цех по переработке и изготовлению сыра сулугуни.

Владельцем оказался местный житель. Соответствующих разрешений на осуществление вышеуказанной деятельности мужчина не имел, документации не вел и свое предприятие не регистрировал. Всю работу по переработке и изготовлению сыра делал один человек. Он поделил рабочее место на четыре зоны: зону приема молока, зону закваски, зону изготовления и копчения. По данным милиции, место изготовления сыра было грязным. На полу - болотистая вода и мусор. В зоне закваски - две ванны, покрытые коррозией. В одной из них оперативники обнаружили около 130 кг сыра, который работник еще не успел закоптить. Рядом находилась грязная пластиковая бочка с 150 литрами молока, документов на подтверждение качества которого не было.

Всего работники ветеринарной милиции обнаружили и изъяли около 312 кг сырого и 137 кг готового копченого сыра.

Как сообщает начальник отдела ветеринарной милиции УМВД Полтавской области Николай ВАСЮТА, за выявленные правонарушения на предпринимателя и его работника составлен протокол по статье 107 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Образцы продукции направлены на исследование. Продолжается проверка.