За недоношенными детьми будут наблюдать до трех лет

В Полтаве на базе областной клинической больницы открыт центр развития ребенка раннего возраста, где будут предоставлять комплексную медицинскую помощь недоношенным детям.

Как сообщил на открытии центра губернатор Полтавской области Александр УДОВИЧЕНКО, центр оборудован уникальной аппаратурой. Здесь разные специалисты от психолога до педиатра, которые будут наблюдать за детьми.

«Центр открыт во исполнение Национального проекта «Новая жизнь. Новое качество охраны материнства и детства», который реализуется по инициативе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. В Украине есть отдельные реабилитационные центры или кабинеты наблюдения, в Полтаве все это теперь собрали в одном месте. В Полтавской обл. ежегодно около 500 детей нуждаются в помощи в таком центре, из них 40 с массой при рождении менее 1 кг», - сказал А.УДОВИЧЕНКО.

Сейчас в центре уже проходят лечение 12 детей.

Специалисты центра будут следить за детьми на протяжении трех лет. Они будут делать комплексное оценки развития младенцев и внедрять мультидисциплинарный подход к разработке и проведению реабилитационных программ.

На реконструкцию центра с пристройкой рентген-кабинета из областного бюджета потратили 2 млн. грн.