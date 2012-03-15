В Одессе задержаны грабители супермаркета

Сотрудники милиции Суворовского РОВД Одессы задержали группу злоумышленников, пытавшихся дважды обворовать кассовое хранилище супермаркета «СемьЯ».

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в области.

Как уточнил в милиции, одного из троих злоумышленников, ранее обворовавших супермаркет на 0,5 млн. грн., задержали сотрудники Государственной службы охраны, когда он ночью вылезал из окна второго этажа торгового предприятия. Кроме пакета с 5 тыс. 500 грн., у 43-летнего похитителя изъяли при обыске пневматический пистолет и нож.

К утру оперативниками были задержаны остальные члены преступной группы - 36-летний и 31-летний его сообщники, которые сознались в совершении кражи.

Вскоре удалось установить, что двое из них решили наведаться ночью в этот магазин за деньгами не впервые. В частности, 26 января этого года злоумышленники похитили из супермаркета 476 тыс. грн. «Тогда их задержать не удалось, - отметил руководитель ОСО облУВД Владимир ШАБЛИЕНКО, - выяснилось также, что в магазине не работали видеокамеры. Однако похищенных полмиллиона гривень преступникам хватило на «красивую жизнь», по их же признаниям, всего на три недели. После чего злоумышленники начали готовиться к мартовской краже по уже отработанной схеме».

Как установлено следствием, каждый из троицы купил себе по два ноутбука и два мобильных телефона. Также был приобретен автомобиль «Деу Ланос», за право эксплуатации которого подельники чуть было не подрались между собой. В итоге решили купить еще один «Деу Ланос» и даже внесли за него задаток в автосалоне. Остальные деньги намеревались добыть при повторной краже из супермаркета.

Сейчас в отношении задержанных расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст 185, ч. 3 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах и кража, соединенная с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины.