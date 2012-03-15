В Одессе задержаны грабители супермаркета
Как уточнил в милиции, одного из троих злоумышленников, ранее обворовавших супермаркет на 0,5 млн. грн., задержали сотрудники ГСО, когда он ночью вылезал из окна второго этажа
Сотрудники милиции Суворовского РОВД Одессы задержали группу злоумышленников, пытавшихся дважды обворовать кассовое хранилище супермаркета «СемьЯ».
Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в области.
Как уточнил в милиции, одного из троих злоумышленников, ранее обворовавших супермаркет на 0,5 млн. грн., задержали сотрудники Государственной службы охраны, когда он ночью вылезал из окна второго этажа торгового предприятия. Кроме пакета с 5 тыс. 500 грн., у 43-летнего похитителя изъяли при обыске пневматический пистолет и нож.
К утру оперативниками были задержаны остальные члены преступной группы - 36-летний и 31-летний его сообщники, которые сознались в совершении кражи.
Вскоре удалось установить, что двое из них решили наведаться ночью в этот магазин за деньгами не впервые. В частности, 26 января этого года злоумышленники похитили из супермаркета 476 тыс. грн. «Тогда их задержать не удалось, - отметил руководитель ОСО облУВД Владимир ШАБЛИЕНКО, - выяснилось также, что в магазине не работали видеокамеры. Однако похищенных полмиллиона гривень преступникам хватило на «красивую жизнь», по их же признаниям, всего на три недели. После чего злоумышленники начали готовиться к мартовской краже по уже отработанной схеме».
Как установлено следствием, каждый из троицы купил себе по два ноутбука и два мобильных телефона. Также был приобретен автомобиль «Деу Ланос», за право эксплуатации которого подельники чуть было не подрались между собой. В итоге решили купить еще один «Деу Ланос» и даже внесли за него задаток в автосалоне. Остальные деньги намеревались добыть при повторной краже из супермаркета.
Сейчас в отношении задержанных расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст 185, ч. 3 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах и кража, соединенная с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины.