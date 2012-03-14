Депутаты нашли "левый" заработок губернатора

Львовский областной совет обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить, законно ли глава Львовской областной государственной администрации Михаил КОСТЮК получает зарплату на частном предприятии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, соответствующее обращение к генпрокурору Виктору ПШОНКЕ относительно совмещения должностей председателем ОГА М.КОСТЮКОМ Львовский областной совет принял 13 марта на сессии

В тексте обращения, в частности, отмечается, что «в соответствии со статьей 94 Кодекса законов о труде Украины, выплата предприятием заработной платы осуществляется лишь его работникам за выполнение работы на этом предприятии. В то же время, в электронных и печатных средствах массовой информации изложены сведения о получении председателем Львовской областной государственной администрации М.КОСТЮКОМ доходов в форме ежемесячной заработной платы в ООО «Корпорация Путевые ремонтные технологии» (ул. Богдана Хмельницкого, 144, с. Зубра Пустомытовского района Львовской области)”.

Областные депутаты также указывают на то, что „эти сведения вызвали значительный общественный резонанс, учитывая статус Михаила КОСТЮКА как государственного служащего и должностного лица, одной из обязанностей которого является обеспечение законности на соответствующей территории”.

Исходя из изложенного, Львовский областной совет просит В.ПШОНКУ обеспечить проверку законности совмещения М.КОСТЮКОМ служебной деятельности в должности председателя Львовской областной государственной администрации и другой оплачиваемой деятельности в ООО «Корпорация Путевые ремонтные технологии» и предпринять, при наличии оснований, надлежащие меры прокурорского реагирования.