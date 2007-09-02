В Сумах студенты и школьники будут ездить в троллейбусах за 25 копеек

В Сумах все школьники и студенты областного центра будут ездить в городских троллейбусах за 25 копеек.

Как передает корреспондент УНИАН, решение об уменьшении стоимости проезда для учеников и студентов принял 28 августа исполнительный комитет Сумского городского совета. Следовательно, в пределах эксперимента студенты высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации, учащиеся профессионально-технических заведений и общеобразовательных школ будут платить за проезд в троллейбусе 25 копеек.

Как отметил директор КП «Сумыэлектроавтотранс» Владимир ШЕВЧЕНКО, подобных экспериментов в городе до сих пор не было. Разница стоимости проезда будет компенсироваться КП «Электроавтотранс» из городского бюджета. Эксперимент будет проходить с 1 сентября до конца 2007 года.

Сейчас проезд в коммунальном электротранспорте в Сумах стоит 50 копеек.