Черниговская милиция задержала людей, расчленивших своего товарища

В Чернигове возбуждено уголовное дело по факту похищения и смерти мужчины.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей Управления МВД в области.

В дежурную часть Черниговского городского отдела милиции обратился местный житель, который сообщил, что уже несколько дней не может найти своего соседа. По обращению милиция начала работу по установлению места пребывания мужчины. Оперативники выяснили, что разыскиваемый – 65-летний бывший черниговец, а в настоящее время гражданин другого государства – приехал в родной город с целью продать квартиру своей покойной матери.

В процессе расследования милиция вышла на след трех местных жителей. В отношении них возникли обоснованные подозрения, что эти мужчины могли похитить человека.

Милиция задержала трех подозреваемых. Как выяснилось, один из них отдыхал в компании потерпевшего и узнал, что тот собирается продать квартиру. Он обратился к двум друзьям. Вместе они забрали из квартиры опьяневшего мужчину, связали и отвезли его в одно из сел Репкинского района. Во дворе, где никто не проживает, опустили мужчину в погреб и предложили ему отдать квартиру в обмен на жизнь и свободу. Мужчина отказался, поэтому злоумышленники оставили его в погребе, чтобы он подумал над их предложением.

Вернулись они через трое суток и обнаружили мужчину мертвым. Вывезли тело в лесополосу вблизи села и оставили там. Через несколько дней вернулись, расчленили тело и закопали его в разных местах. Что именно стало непосредственной причиной смерти немолодого человека сейчас устанавливают специалисты.

Задержанные злоумышленники дали показания, проведено воспроизведение обстановки и обстоятельств преступления. Все останки погибшего найдены.

По данному факту следственный отдел Черниговской милиции возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека, повлекшее тяжелые последствия), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Расследование по делу продолжается. Злоумышленников проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.