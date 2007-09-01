Семенюк рассказала, кто дал помещение Британской международной школе в Киеве

Конкуренция между государственными и частными школами будет способствовать улучшению общего уровня образования в Украине.

Такое мнение сегодня корреспонденту УНИАН высказала председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК во время праздника Первого звонка в Британской международной школе в Киеве.

По словам В.СЕМЕНЮК, преимущество той или другой формы учебного заведения должно определяться в конкуренции и времени. “Я представляю институт исполнительной власти, которая сегодня ставит вопрос о наличии в Украине учебных заведений с разной формой собственности. Главное, чтобы знания, полученные в школах, шли на пользу государству. Есть государственные заведения образования, но параллельно могут существовать и частные, и пусть они конкурируют между собой. При этом контроль за качеством обучения в частных школах наилучшим образом будут осуществлять сами родители, а не государство. Кроме того, после введения Минобразования тестирования можно говорить, что учитель сдает экзамен на вступление в высшее учебное заведение вместе с учеником. То есть, это тот шаг, когда отсекается коррупция, а у учителя есть стимул иметь лучших учеников, потому что уровень их знаний и является показателем его профессионализма”, - сказала председатель ФГИУ.

В.СЕМЕНЮК отметила: “Я не случайно сегодня на этом празднике, потому что когда возник вопрос об открытии этой школы, именно мне пришлось принимать управленческое решение для того, чтобы передать в аренду школе помещение, в котором она находится”.

В этом году, по словам В.СЕМЕНЮК, Фонд пересматривал арендные ставки для предприятий-арендаторов, но для учебных заведений арендная ставка была увеличена только на уровне инфляции. “Мы считаем, что государство должно стимулировать социальные направления. Помещение, в котором находится Британская международная школа, предоставлено в аренду Фондом госимущества, сегодня мы предоставляем инвестору разрешение на улучшение условий учебы. Кроме того, по Киеву еще есть много частных школ и детских садиков, которым ФГИУ предоставляет возможность развиваться”, - сообщила она.

При этом председатель ФГИУ отметила: “Несмотря на то, что, в соответствии с законодательством, здания школ и детских садов запрещены к приватизации, Фонд госимущества предоставляет другие свободные помещения, которые полностью могут быть адаптированы под школы и дошкольные детские заведения”.

По убеждению В.СЕМЕНЮК, “если сегодня мы имеем возможность иметь учебные проекты при участии иностранных государств для того, чтобы обмениваться учениками и соответствующими учебными программами, то я думаю, что это именно тот опыт, который должен быть широко задействован. Кроме того, очень важно, что благодаря Британской международной школе происходит обмен информацией и налаживаются отношения между гражданами Великобритании и Украины. В Финляндии и Германии мы имеем украинские школы, которые также способствуют углублению отношений между странами. Наши дети через изучение иностранных языков должны воспринимать культуру и историю европейских стран. В целом это будет содействовать экономическому и политическому развитию нашего государства и позволит Украине стать центром информационного обмена между европейскими странами”.

Она подчеркнула, что приоритетом для государства должно быть обеспечение высокого уровня образования в государственных школах. “Сегодня Министерство образования выдает лицензии на открытие учебных заведений частным структурам, но главное внимание уделяет улучшению среднего образования, которое гарантировано государством”, - сказала председатель ФГИУ.

Справка УНИАН. Британская международная школа в Киеве и Днепропетровске основана в 1997 году. Преподавание осуществляется по билингвистической (украинский и английский языки) и международной программе.

Международная программа обучения в школе предусматривает преподавание предметов исключительно на английском языке и отвечает критериям, предусмотренным Британским национальным учебным планом.

В конце учебы дети сдают два экзамена, в соответствии с The British Key Stage, которые удостоверяют соответствующий уровень знаний.