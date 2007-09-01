«Свобода» Шустера дала маху с рейтингами?

Неожиданно высокий рейтинг Блока Юлии Тимошенко в передаче «Свобода Савика Шустера», превысивший рейтинг Партии регионов на 4%, является следствием непредвиденных замен в зрительном зале студии. Так ситуацию прокомментировал ответственный за подбор участников передачи социолог Владимир Паниотто.

По словам Паниотто, генерального директора Киевского международного института социологии, неявка некоторых приглашенных из регионов участников программы привела к необходимости искать им замену в Киеве, пишет Зеркало недели.

«В первой программе экстренные замены были произведены киевлянами, из-за чего непропорционально выборке увеличилась часть представителей столицы. А в Киеве, как известно, БЮТ имеет наиболее сильные позиции», — пояснил он.

По мнению Паниотто, в будущем подобных накладок удастся избежать. «Максимально возможная случайная ошибка выборки для аудитории каждой передачи будет не более 7-8%, — заверил директор КМИСа. — Планируется также проводить опросы до начала передач и обобщать мнение аудитории нескольких передач, эта ошибка будет приближаться к данным обычного опроса».