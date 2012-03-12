На шахте Ахметова на горняка упала порода весом 3 тонны
15:36, 12 марта 2012Общество
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В Донецкой области на шахте «Белицкая» (ООО «ДТЭК Добропольеуголь») погиб помощник начальника участка, 1984 года рождения.
В Донецкой области на шахте «Белицкая» (ООО «ДТЭК Добропольеуголь») погиб помощник начальника участка, 1984 года рождения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Добропольском теркоме Евгения МИЛЕНКО.
По его словам, на горняка обрушилась глыба породы весом около 3 тонн.
На шахте создана комиссия, которая совместно с органами профсоюза выясняет обстоятельства и причины трагедии.
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