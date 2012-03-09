Сегодня по Львову курсирует «шевченковский» трамвай

Сегодня по центру Львова будет курсировать музыкально-поэтический «Шевченковский» трамвай. Таким своеобразным образом Молодежное объединение «ГРАНИТ» предлагает львовянам отметить 198-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, проехать в трамвае, послушать стихотворения Шевченко и украинскую этномузыку от групп «Йорий Клоц», «Ойкумена», «Тарасова Ніч» сможет каждый желающий – график и стоимость проезда в трамвае не изменятся. Трамвай будет курсировать по маршруту № 1.

«Это будет трамвай маршрута №1, который будет курсировать с 14.00 до 16.00. Он будет выезжать от железнодорожного вокзала Львова, где будут садиться все музыкальные группы и желающие (на конечной остановке у вокзала). Трамвай будет делать несколько кругов по центру Львова. Люди, которые не успеют, смогут подсесть, если будет место в трамвае», - рассказал представитель молодежного объединения «ГРАНИТ» Андрей МОЧУРАД.