ГАИ перехватила два Мерседеса, полные мяса

В Тернопольской области правоохранители изъяли 5 тонн мяса, которые не имели сопроводительных документов.

Как сообщили УНИАН в областной Госавтоинспекции, в частности, вблизи Подволочиска инспекторы ГАИ остановили грузовик «Мерседес», который перевозил 2 тонны мяса свинины без надлежащих документов. Кроме того, санитарная книжка на автомобиль вызвала подозрение в подлинности у работников ветеринарной милиции, которые прибыли для выяснения обстоятельств задержания.

Еще один автомобиль «Мерседес» работники ГАИ остановили на посту возле Зборова. Правоохранители обнаружили в нем 3 тонны говядины, качество которой вызвало подозрение. Образцы мяса взяли на исследование.

Сейчас правоохранители выясняют происхождение мясной продукции.