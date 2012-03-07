Минюст обнаружил в УПК половую дискриминацию

Министерство юстиции выявило признаки половой дискриминации в отдельных положениях Уголовно-исполнительного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, такой вывод был сделан по результатам гендерно-правовой экспертизы, проведенной Министерством юстиции.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, Кодекс исследовался на соответствие международным актам, действующим для Украины - Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года; Минимальным стандартным правилам ООН обращения с заключенными (1955 г.); Европейской конвенции о предотвращении истязаний или нечеловеческого или унижающего достоинство поведения или наказания (1987 г.); Конвенции против истязаний и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов поведения и наказания (1984 г.); Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации по отношению к женщинам (1979 г.); Европейским пенитенциарным правилам (2006 г.); Правилам ООН, касающимся обращения с женщинами-узниками и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) (2010 г.).

По итогам экспертизы Минюст считает дискриминационными положения статьи 141 Кодекса, в соответствии с которой дети осужденных женщин могут передаваться их родственникам с согласия матери.

Как отмечается в экспертном заключении, эта норма Кодекса является дискриминационной по признаку пола по отношению к мужчинам и дает женщинам определенные привилегии, не связанные с биологическими отличиями между полами. При этом Минюст ссылается на статью 5 Конвенции Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в которой говорится, что Государства-стороны принимают все соответствующие меры для обеспечения того, чтобы семейное воспитание включало правильное понимание материнства как социальной функции и определения общей ответственности мужчин и женщин за воспитание и развитие своих детей при условии, что во всех случаях интересы детей имеют преимущество. Кроме того, как говорится в заключении, в соответствии с Законом Украины «Об охране детства» отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих детей.

В связи с этим Министерство юстиции рекомендует внести изменения в уголовно-исполнительное законодательство в части получения согласия отца на передачу ребенка родственникам. Заключение Минюста относительно наличия в Кодексе дискриминационных норм направлено на ознакомление в Верховную Раду Украины как орган, который принял этот законодательный акт.

В экспертном заключении также отмечается наличие в Кодексе других дискриминационных норм в пользу женщин. Однако, как отмечают эксперты, наличие таких норм является оправданным.

В частности, оправданными считаются положения, которые вытекают из особых потребностей женщин-заключенных и заключаются в учете естественных и биологических отличий и особенностей лиц разного пола.

Эксперты также отметили наличие других гендерно–дисбалансированных норм в Кодексе, которые не связаны с биологическим отличием между полами. Однако такие нормы также признаны оправданными, учитывая меньшую опасность, которую женщины-заключенные представляют для среды. В частности, по сравнению с осужденными мужчинами, в женских исправительных колониях Украины на протяжении последних 10 лет не было ни одного случая массовых беспорядков, групповых неповиновений и противодействия администрации колонии. Женщинами, осужденными к пожизненному лишению свободы, в отличие от мужчин, не совершена ни одна попытка побега из-под стражи. Также на протяжении 2011 года в учреждениях исполнения наказаний женщинами было допущено в четыре раза меньше нарушений, чем мужчинами.

Проанализировав нормы Кодекса, эксперты отметили, что они в подавляющем большинстве обеспечивают гендерное равенство осужденных мужчин и женщин.

С заключением экспертизы можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции в рубрике «Нормотворческая деятельность» (подрубрика «Правовая экспертиза нормативно-правовых актов/ гендерно-правовая экспертиза/ Заключение по результатам проведения гендерно-правовой экспертизы актов законодательства/ 2011 год»).

*** Гендерно-правововую экспертизу действующего законодательства и проектов нормативно-правовых актов Министерство юстиции осуществляет в соответствии со статьей 4 Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» и постановления Кабинета министров «О проведении гендерно-правовой экспертизы» от 12 апреля 2006 года.

Уголовно-исполнительный кодекс Украины определяет принципы исполнения уголовных наказаний, правовой статус осужденных, гарантии защиты их прав, законных интересов и обязанностей; порядок применения к ним мер воздействия с целью исправления и профилактики асоциального поведения; систему органов и учреждений исполнения наказаний, их функции и порядок деятельности; надзор и контроль за исполнением уголовных наказаний, участие общественности в этом процессе, а также регламентирует порядок и условия исполнения и отбывания уголовных наказаний; освобождение от отбывания наказания, помощь лицам, освобожденным от наказания.