В Северодонецке построят новый приют для собак за 3 миллиона

В Северодонецке (Луганская область) начали осуществлять планы по строительству приюта для бродячих собак. Стоимость проекта - более 3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Северодонецкого городского совета.

Уже подготовлен проект и согласована площадка для приюта - на территории цеха нейтрализации и очистки промышленных стоков ЧАО «Северодонецкое объединение Азот».

По информации пресс-службы, в 2012 году из городского бюджета Северодонецка на строительство приюта для бродячих животных уже выделено 341 тыс. грн. Проект предусматривает строительство вольеров, кухни, помещения для обслуживающего персонала, а также для стерилизации животных.

Полная реализация проекта обойдется более чем в 3 млн. грн.

По информации пресс-службы горсовета, Министерство экологии поддержало инициативу северодонецких властей и готово рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки.