Попов заверяет, что метро в Киеве вполне безопасно

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заверяет, что столичный метрополитен вполне безопасен для пассажиров, потому что на этом предприятии работают очень профессиональные специалисты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в пятницу журналистам, комментируя участившиеся в последнее время и происходившие в основном из-за технической неисправности проблемы с движением поездов метро.

В то же время А.ПОПОВ отметил необходимость скорейшей модернизации и обновления подвижного состава.

“Сегодня можно гарантировать безопасность пассажиров, потому что любой выход из эксплуатации, из того или другого техпроцесса – это не означает, что это будет опасность людям, потому что техника безопасности предусматривает определенные реакции на те или другие проблемы. И метрополитен в этом очень профессионально действует”, - заявил А.ПОПОВ.

По его словам, особенность столичного метрополитена - и это является гордостью Киева - что он является профессиональным и нет «текучки кадров».

“Мы, как можем, поддерживаем заработную плату, чтобы она была конкурентоспособной на транспорте как минимум. Поэтому там специалисты высокого уровня, и они лучшие в Украине, и я думаю, не только в Украине”, - сказал председатель КГГА.

Как сказал А.ПОПОВ, ничего странного нет в том, что случаются определенные проблемы, потому что большинство поездов метро эксплуатируется еще с 70-90-х годов. “Как бы то ни было, но не может 40-50 лет машина работать без каких-либо там проблемных вопросов. Я знаю. Это проблемный вопрос”, - подчеркнул А.ПОПОВ.

Он сообщил, что посетил электродепо в Дарнице, где производится капитальный ремонт, реконструкция поездов метро. “Там поставлена работа. Хорошие специалисты работают. Но они подчеркивают, если 40 лет этому механизму, он должен быть модернизирован, заменен. И потому у нас сейчас есть на выходе очень важный проект, где мы привлекаем средства Киотского протокола – это приблизительно на 1 млрд. грн. Эти средства пойдут на то, чтобы переоборудовать наши вагоны метрополитена, дата выпуска которых - 80-й год”, - сказал председатель КГГА.

По его словам, в поездах на современных японских будет заменен ряд механизмов. “Это будет практически новый вагон. Корпус оставляем, потому что он в хорошем состоянии... Они очень качественно сделаны, и нет смысла их менять. Все остальное будет заменено. Этот проект вместе с японской стороной и Кременчугским вагоностроительным заводом и метрополитеном сейчас рассматривается, и мы в течение года сможем получить 100 новых, модернизированных вагонов”, - сообщил А.ПОПОВ.

Также он отметил, что Киев получит в этом году несколько новых поездов, приобретенных за средства кредита Европейского банка реконструкции и развития.

“Но главный вопрос на этот календарный год – это то, что мы привлечем средства Киотского протокола. Это более массовое переоборудование”, - отметил глава КГГА.