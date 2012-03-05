Попов заверяет, что метро в Киеве вполне безопасно
В то же время глава КГГА отметил необходимость скорейшей модернизации и обновления подвижного состава
|Александр Попов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в пятницу журналистам, комментируя участившиеся в последнее время и происходившие в основном из-за технической неисправности проблемы с движением поездов метро.
В то же время А.ПОПОВ отметил необходимость скорейшей модернизации и обновления подвижного состава.
“Сегодня можно гарантировать безопасность пассажиров, потому что любой выход из эксплуатации, из того или другого техпроцесса – это не означает, что это будет опасность людям, потому что техника безопасности предусматривает определенные реакции на те или другие проблемы. И метрополитен в этом очень профессионально действует”, - заявил А.ПОПОВ.
По его словам, особенность столичного метрополитена - и это является гордостью Киева - что он является профессиональным и нет «текучки кадров».
“Мы, как можем, поддерживаем заработную плату, чтобы она была конкурентоспособной на транспорте как минимум. Поэтому там специалисты высокого уровня, и они лучшие в Украине, и я думаю, не только в Украине”, - сказал председатель КГГА.
Как сказал А.ПОПОВ, ничего странного нет в том, что случаются определенные проблемы, потому что большинство поездов метро эксплуатируется еще с 70-90-х годов. “Как бы то ни было, но не может 40-50 лет машина работать без каких-либо там проблемных вопросов. Я знаю. Это проблемный вопрос”, - подчеркнул А.ПОПОВ.
Он сообщил, что посетил электродепо в Дарнице, где производится капитальный ремонт, реконструкция поездов метро. “Там поставлена работа. Хорошие специалисты работают. Но они подчеркивают, если 40 лет этому механизму, он должен быть модернизирован, заменен. И потому у нас сейчас есть на выходе очень важный проект, где мы привлекаем средства Киотского протокола – это приблизительно на 1 млрд. грн. Эти средства пойдут на то, чтобы переоборудовать наши вагоны метрополитена, дата выпуска которых - 80-й год”, - сказал председатель КГГА.
По его словам, в поездах на современных японских будет заменен ряд механизмов. “Это будет практически новый вагон. Корпус оставляем, потому что он в хорошем состоянии... Они очень качественно сделаны, и нет смысла их менять. Все остальное будет заменено. Этот проект вместе с японской стороной и Кременчугским вагоностроительным заводом и метрополитеном сейчас рассматривается, и мы в течение года сможем получить 100 новых, модернизированных вагонов”, - сообщил А.ПОПОВ.
Также он отметил, что Киев получит в этом году несколько новых поездов, приобретенных за средства кредита Европейского банка реконструкции и развития.
“Но главный вопрос на этот календарный год – это то, что мы привлечем средства Киотского протокола. Это более массовое переоборудование”, - отметил глава КГГА.