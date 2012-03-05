Украина хочет цивилизовано решить проблему беспризорных собак

Украинские власти прилагают усилия для цивилизованного решения проблемы беспризорных животных, но призывает активистов осознавать, что для эффективного решения этого дела необходимо по меньшей мере 3-4 года.

Об этом говорится в заявлении Посольства Украины в Варшаве, обнародованной 3 марта в связи с пикетированием дипломатического представительства активистами польских организаций по защите животных, текст которого передан УНИАН.

«Украина принимает меры для решения проблем беспризорных животных цивилизованным путем, а частные случаи жестокого обращения с беспризорными животными не являются официальной политикой Украинского государства», - отмечено в документе.

Дипломаты напомнили, что глава украинского правительства Николай АЗАРОВ дал распоряжение власти на местах заняться решением этой проблемы, отметив, что в текущем году на строительство приютов для бездомных собак будет выделено 30 миллионов гривен.

«Мы рассчитываем, что строительство специализированных заведений европейского образца для беспризорных животных позволит обеспечить населению украинских городов надлежащие и безопасные условия жизни. Ведь, непоодинокими являются случаи нападения четырелапых бездомных на людей», - подчеркнули в посольстве.

Дипломаты также отметили, что в начале февраля Министерство экологии и природных ресурсов Украины подписало 2 меморандума о сотрудничестве с международной благотворительной организацией Vier Pfoten International, которые предусматривают реализацию общей программы идентификации и стерилизации беспризорных животных в Донецке, Киеве, Львове и Харькове и создание сети мобильных клиник для бездомных собак.

«В то же время, стоит отметить, что проблему беспризорных животных в Украине невозможно развязать в течение недели. Для комплексного подхода и эффективного решения этого вопроса необходимо 3-4 года», - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня несколько десятков лиц пикетировали дипломатическое ведомство Украины в Варшаве, добиваясь прекратить массовые убийства бездомных собак, которые, по данным организаторов акции, имеют место в украинских городах-организаторах нынешнего чемпионата Евро- 2012.

По данным представителя Варшавского отдела Ассоциации защиты животных, местные власти в каждом из украинских городов - организаторов Евро-2012 могли уже убить от 13 до 18 тысяч собак.

Справка УНИАН. Украина и Польша выиграли право организации Евро 2012 в апреле 2007 года, а матчи чемпионата состоятся в начале лета в этом году в Киеве, Донецке, Львове и Харькове.