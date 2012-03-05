Банда грабила фермеров и сельсоветы

В Черкасской области работники УБОП задержали членов межрегиональной организованной преступной группы, которые на протяжении двух лет совершали разбойные нападения, ограбления и кражи из офисов предприятий и организаций на территории Черкасской и Кировоградской областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в состав группировки входили четыре мужчины, двое из них неработающие, которые раньше уже привлекались к уголовной ответственности, двое других – сотрудники ведомственной охраны.

Установлено, что на счету ОПГ «визиты» в конторы фермерского хозяйства, сельского совета, офиса частного предприятия и др. "Повредив защитные металлические решетки на окнах, воры проникали в помещение и похищали из сейфов деньги, ценности, бытовую и компьютерную технику и пр. Во время последнего такого «похода», в январе этого года, нападавшие в масках ворвались в помещение акционерного общества, угрожая оружием, избили охранника, после чего распылили два сейфа, завладели деньгами и скрылись", - отметили в ГУБОП.

Во время обысков по месту проживания задержанных выявлены и изъяты вещественные доказательства: оргтехника, маски с прорезами для глаз, 6 радиостанций, инструмент для взлома сейфов, незарегистрированное охотничье ружье, револьвер, бейсбольная бита, три автомобиля, которые использовались для совершения преступлений.

Правоохранителями установлено, что задержанные причастны почти к десяти уголовным преступлениям на территории Черкасской и Кировоградской областей.

В настоящее время следствие и оперативники проверяют причастность указанных лиц к совершению других тяжких преступлений.